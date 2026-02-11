Régimen Penal Juvenil: Diputados firmó dictamen para bajar la edad de imputabilidad a 14 años

La Cámara de Diputados firmó dictamen de mayoría para avanzar con el nuevo Régimen Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

El despacho reunió 75 firmas en un plenario de comisiones y quedó habilitado para ser tratado en el recinto este jueves 12 de febrero a las 11, en el marco de una sesión especial convocada para debatir la iniciativa.

El proyecto, impulsado por el oficialismo junto a bloques aliados y sectores de la oposición dialoguista, establece un marco actualizado en materia de responsabilidad penal juvenil.

La propuesta fija un máximo de 15 años de prisión para menores —sin contemplar la pena perpetua— e incorpora sanciones alternativas con enfoque de resocialización, como prisión domiciliaria, tareas comunitarias y reparaciones económicas.

Desde el Gobierno nacional destacaron el avance parlamentario como un paso clave para fortalecer el sistema penal juvenil y dar una respuesta concreta a una demanda social vinculada a la seguridad.

Además, la iniciativa contempla una partida presupuestaria específica para garantizar su implementación en todo el país.

En este marco, el presidente Javier Milei celebró la firma del dictamen de mayoría y destacó el trabajo conjunto entre el oficialismo y los bloques que acompañaron la iniciativa.

Por su parte, la senadora nacional Patricia Bullrich, también se refirió al avance legislativo y confirmó, a través de su cuenta oficial en X, que el proyecto ya cuenta con dictamen en la Cámara de Diputados.

Sostuvo que no se puede seguir utilizando la edad como excusa para delinquir.