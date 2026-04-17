Reforma laboral: “Tiene que intervenir el fuero contencioso administrativo”  

Así lo señaló el abogado penalista y ex juez en diálogo con Nico Yacoy en el programa Primer Round de Radio Nacional.

“En el caso de la reforma laboral, un juez que responde a intereses sindicales se le ocurrió declarar 82 artículos inválidos porque sí, porque se le ocurrió”, denunció Eduardo Gerome.

Según el exjuez, “la propia ley establece que el que tiene que intervenir en estos temas es el fuero contencioso administrativo”.

Y recordó que “el per saltum es un recurso extraordinario cuando hay una gravedad institucional”.