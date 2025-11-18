Reforma laboral: ¿por dónde pasa la modernización de las relaciones del trabajo?

La modernización de las relaciones laborales que impulsa el Gobierno nacional enfoca en la simplificación de trámites y la adaptación a las nuevas realidades del mercado, con el objetivo de fomentar el empleo formal y la productividad.

El asesor laboral de empresas, Julián de Diego, en Viva la Pepa, reconoció que "uno de los principales objetivos de la modernización será impulsar el blanque de las relaciones laborales y de ese modo achicar los márgenes del empleo no registrado". También dijo que "la nueva legislación buscará incorporar criterios de productividad y mérito como ejes centrales en la determinación de salarios, fomentando que los convenios y paritarias puedan mejorarse a nivel de empresa según las condiciones específicas".

De Diego agregó que seguramente la reforma laboral "estará estrechamente vinculada a la reforma previsional que también impulsa el Ejecutivo Nacional".