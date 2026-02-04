Reforma Laboral: "No recibí ningún pedido por parte de la CGT para reunirse en la mesa de negociación"

La abogada laboralista y especialista en derecho laboral Josefina Tajes, en diálogo con el equipo de Creer o Reventar por Radio Nacional, se refirió a la probabilidad qe tiene de salir la ley de Reforma Laboral que impulsa el gobierno y afirmó que "será aprobada".

"Desde que se aprobó el dictamen el 18 de diciembre, hubo ajustes y pulido anteriormente, porque es una ley muy amplia. Tiene distintos institutos; trata las relaciones individuales y colectivas. Pero también el tema tributario, algunas modificaciones en el procedimiento, por toda lo de la industria del Juicio", explicó. "Hacían falta ajustes que se hicieron en su mayor parte, a través de la mesa de negociaciones, que aún está abierta", agregó.

Frente a la postura de la CGT, Tajes dijo: "No recibí ningún pedido por parte de la CGT para un encuentro en la mesa de negociación. Tampoco lo recibió la senadora Bullrich. No hubo ningún planteo tampoco, salvo amenazas de paro. Se viene diciendo que la Ley es inconstitucional antes de conocerse el contenido de la misma. Las amenazas ya no llegan a los trabajadores, sino que generan una situación de resistencia. Esa medida de presión está perimida".