Reforma laboral: la senadora Losada afirmó que "sería un paso adelante para la Argentina"

La senadora nacional e integrante del Consejo de Mayo Carolina Losada en diálogo con el equipo de Creer o Reventar explicó los motivos por los cuales su bloque acompañará la iniciativa del Poder Ejecutivo para la Reforma laboral.

"Es un paso adelante para la Argentina. Este proyecto puede bajar la litiogisidad, algo que afecta a muchisimas empresas. Y facilitará a las mismas contratar gente, ya que baja muchos impuestos. Facilitará el blanqueo de empleados, cosa que no se podía con los costos de antes", mencionó.

"Esta Reforma laboral también apunta a los nuevos emprendedores, para que pueda tener muchisimas posibilidades y ampliar sus emprendimientos. No solo con la baja de costos laborales, sino con la posibilidad de tomar más gente y en blanco. Esto es realmente importante. Si bien puede haber modificaciones y eso aún puede mejorarla", agregó Losada.