Reforma laboral: “La modernización que se pretende no implica quitar derechos a los trabajadores”

La abogada y asesora del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Josefina Tajes, se refirió al proyecto de reforma laboral presentado por el Ejecutivo y recalcó que “la modernización que se pretende no implica quitar derechos a los trabajadores ni flexibilizar sus derechos hacia abajo; es todo lo contrario”.

En comunicación con Creer o reventar, explicó algunos de los principales puntos y señaló la importancia de avanzar en la formalidad, al manifestar que “en la Argentina hay millones de trabajadores argentinos no registrados”. “La informalidad viene creciendo desde hace muchos años”, subrayó.

Además, señaló que “la CGT da por hecho que hace falta una modernización” ningún gobierno ha podido llevar adelante una modernización.

“Esto no es un capricho, es una necesidad”, sentenció Tajes.