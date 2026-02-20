El diputado nacional por Santa Fe de LLA Nicolás Mayoraz, en diálogo con el equipo de Nicolás Yacoy por Radio Nacional se refirió al resultado que se obtuvo en Diputados tras la extensa sesión de ayer en que se trató y aprobó la reforma laboral.

"Este es un paso adelante para la transformación de la Argentina, que pide el presidente Javier Milei. Creemos que esto mejora las posibilidades de formalizar trabajo en el país, que está parado hace 10 años y donde hay 40 % de los trabajadores en la informalidad", expresó.

Mayoraz advirtió que los resultados de la ley de modernización laboral depende de distintas variables, por un lado, de la macroeconomía y de la estabilidad económica, y por otro, de las que pueden volver efectivas porque ayudan a la formalización del empleo. "Es darle previsibilidad también al empleador, que sepa que en el caso de un despido no deberá cerrar la empresa para hacerse cargo de una indemnización", agregó.