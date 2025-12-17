Reforma laboral: "Estamos trabajando para que salga este mismo mes"

El senador electo por CABA y economista Agustín Monteverde en diálogo con el equipo de Hugo Macchiavelli por Radio Nacional se refirió al proyecto de Reforma laboral y opinó acerca de cuáles serán los avances que implicará a futuro para el país. "Hemos trabajado mucho el proyecto y creo significa un antes y un después".

"Este proyecto es un antes y un después porque va a darle un dinamismo que nadie imagina al mercado laboral. Lo que hace en materia de reducción de los impuestos al trabajo, de darle seguridad a los trabajadores a través de un fondo de asistencia laboral, para mantener las indemnizaciones, que serán las mismas de siempre. Se mantienen los derechos que se habían consagrado", dijo.