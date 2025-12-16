Reforma laboral: el 61% de los trabajadores pide la aprobación "urgente", según una encuesta

El director de DC Consultores, Aníbal Urios, dialogó con el equipo de Creer o reventar y dio detalles sobre la encuesta realizada entre el 6 y el 8 de diciembre sobre 1710 casos, que se enfoca en dos escenarios: el rol del Estado y el lugar que ocupan los sindicatos.

El informe destaca que el 61,4% de los encuestados considera “urgente” la reforma laboral porque la ley actual "frena el desarrollo" y solo el 21,05% asegura que “no es nada urgente”, y argumentan que “estamos bien” y que con los cambios “se perderán derechos”.

"Un 60% de los encuestados cree que los sindicatos son importantes, pero el 40% dice de que no. Al preguntar si los sindicatos los representan, un 80% dice de que no representan al trabajador", precisó.

En ese sentido, consideró que "si la cuota sindical fuese voluntaria no se afiliaría nadie".

Los juicios laborales ocupan el segundo lugar en cuanto a los temas relevantes dentro de la reforma, con un 19,73%, seguido por las nuevas relaciones laborales con el 17,01%. Uno de los puntos más destacados es que el 40% dice que hay que “analizar todo” lo que implica a la reforma laboral.

En cuanto a que el Estado no cuente con la Modernización laboral, el 65,97% considera que sería un obstáculo y “mucha burocracia”.

Por otro lado, el sondeo arroja una mayoría de la ciudadanía a favor de reformas políticas que ataquen a la inseguridad como penas más duras (35,21%); reincidencia efectiva (34,51%) o baja de imputabilidad (21,83%).