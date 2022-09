Il 61,87 per cento dei cileni ha detto "No" (Rechazo) alla proposta di nuova Costituzione presentata a luglio dall'Assemblea costituente. Questo il risultato incontrovertibile del referendum tenutosi domenica in Cile secondo i dati ufficiali pubblicati dal Servizio elettorale con oltre il 99 per cento dei seggi scrutinati.

