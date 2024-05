Refém argentino assassinado pelo Hamas

O embaixador de Israel na Argentina, Eyal Sela, se referiu ao assassinato de Lior Rudaeff e prometeu “todos os esforços possíveis” para recuperar os reféns argentinos mantidos pelo Hamas.

O presidente Javier Milei liderou, na quarta-feira, a cerimônia do Dia do Holocausto junto com os principais líderes da comunidade judaica e, nesse contexto, reiterou seu apoio a Israel, ressaltando que “tomar partido é uma obrigação moral”.

“Tomar partido não é uma opção entre outras, mas uma obrigação moral”, disse Milei, que considerou o Holocausto como “a maior tragédia da história da humanidade”.

O presidente nacional ratificou seu alinhamento com Israel e enfatizou que, enquanto alguns países “lhe dão as costas”, a Argentina estará “ao seu lado, sempre firme”.

