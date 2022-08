Redução do déficit e da entrada de dólares, as prioridades

O Presidente Alberto Fernández liderou a cerimonia de toma de posse de Sergio Massa, ex-presidente da Câmara dos Deputados, como Ministro da Economia.

Depois de tomar posse, Massa ofereceu uma coletiva de imprensa na qual apresentou suas primeiras medidas, destinadas a estabilizar a economia.

O novo ministro ratificou que a Argentina cumprirá a meta acordada com o FMI de reduzir o déficit fiscal.

A fim de economizar, Massa confirmou o congelamento das contratações de funcionários públicos e a retirada dos subsídios para o consumo de gás e eletricidade.

Ele também antecipou programas de incentivo para os setores agrícola, da mineração e energético, a fim de acelerar a entrada de dólares e fortalecer as reservas do Banco Central.

Ele também anunciou que os aposentados receberão um bônus para compensar a perda de poder aquisitivo causada pela inflação, que deverá ficar em torno de 7% para o mês de julho.

Massa assumiu a direção de uma pasta na qual os ministérios da Economia, Desenvolvimento Produtivo e Agricultura foram fundidos.

Ele também terá controle sobre as negociações com agências de empréstimo internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, ao qual a Argentina deve 44 bilhões de dólares.