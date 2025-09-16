Redescubrir Buenos Aires a partir de sus sabores

Ludmila Nahir Medina, técnica en producción vegetal orgánica y en Tiempo Libre y Recreación, en diálogo con Nunca es Tarde, brinda detalles de su proyecto “la ciudad nos regala sabores”: una iniciativa que propone redescubrir la Ciudad de Buenos Aires desde las especies frutales, las plantas y yuyos comestibles que existen en veredas, parques y plazas.

Nahir Medina reconoció que la idea del proyecto es "redescubir la Ciudad a partir de sus sabores naturales. Sólo importa levantar la vista, amigarse con los árboles y plantas que nos rodean".