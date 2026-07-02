Redes sociales en Argentina: ¿cuáles son los temas que se hablan durante el Mundial 2026?

Lorena Cabrera, directora BI & Research de Human Connections Media, en diálogo con el equipo de Adrián Korol por Radio Nacional sobre el interés de los argentinos en las redes sociales mientras se desarrolla el Mundial 2026. ¿Cuáles son los lugares comunes y los personajes más buscados?

"Las redes lo que plasman son más las emociones en el eco social. Por ejemplo el partido de Argentina contra Jordania no generó tanto ya que se sabía que nuestro país ya estaba clasificado. Messi es una figura central y hay expectativas si se consolida como el goleador del Mundial. Además coincidió con su cumpleaños y todo eso impacta", analizó.