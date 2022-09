Redd homenajeará a sus miembros fundadores con un repaso de sus canciones

Los fanáticos de la legendaria banda tucumana Redd, vivirán un momento único cuando este viernes, a partir de las 21, en el Teatro Orestes Caviglia, haya un homenaje a los miembros fundadores del grupo ya fallecidos. Actualmente Redd está integrada por Luis Albornoz (guitarra y voz), Oscar Imhoff (voz), Juan Manuel Escalante (baterista), Augusto Gallegos (bajo) e Isaac Llovera (teclados y coros). “Cuando llego a los teatros como el Caviglia, el Alberdi o el San Martín, son lugares que forman parte de mi vida, no es algo más. He visto pasar mucha gente importante y tuve la suerte de ser invitado por muchos de ellos, y no encontré un lugar que supere a los mencionados en cuanto a la puesta en escena propiamente dicha y el entorno que generan. Por eso para mí siempre es un honor volver a esto, nunca lo abandoné”, comentó Luis Albornoz.

