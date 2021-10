Recuerdan al joven asesinado hace 24 años por la policía mendocina

La Secretaría de Derechos Humanos organizó un encuentro virtual para recordar al joven asesinado hace 23 años por la policía mendocina.

Con la participación del secretario Horacio Pietragalla Corti, se realizó un Conversatorio en homenaje a Sebastián Bordón, víctima de un homicidio brutal en la localidad de El Nihuil, mientras se encontraba de viaje de egresados junto con otros alumnos y alumnas de las escuelas 4 y 13 de la localidad bonaerense de Moreno.

El acto contó con la participación de Miriam Medina, madre de Sebastián; que estuvo acompañada por Rosa, mamá de Miguel Bru, desparecido por la Policía Bonaerense; y Dolly Sigampa, mamá de Ezequiel Demonty, asesinado por la Policía Federal. También formaron parte del encuentro el concejal de San Rafael Nadir Yasuff, y Laura Berón, militante de H.I.J.O.S.

La coordinación del encuentro estuvo a cargo de Mariano Przybylski, director nacional de Prevención de la Violencia Institucional de la Secretaría, quien brindó las palabras de bienvenida al conversatorio. “Este homenaje no es sólo un recordatorio sino que también representa el compromiso de continuar trabajando en políticas contra la violencia institucional para que estos hechos no se repitan”, señaló.

“Para mí este homenaje a Sebastián significa también homenajear a Miriam y su militancia: sos una madre gigante, sos un ejemplo y te quiero mucho”, sostuvo durante su intervención el secretario Pietragalla Corti.

El funcionario afirmó que “la democracia tiene una deuda con la problemática de la violencia institucional y sobre todo una deuda con las madres que sufrieron la pérdida de un hijo y además sufrieron la indiferencia y estigmatización”. En este sentido, afirmó que "desde la Secretaría tenemos un compromiso muy fuerte y vamos a dejar todo para que haya un antes y un después en los casos de violencia institucional, por cada una de esas madres que demostraron una grandeza increíble y pudieron transformar ese amor en lucha”.

Por su parte, Rosa Bru recordó anécdotas de luchas compartidas y destacó la historia de militancia de Miriam y su solidaridad con las familias de las víctimas de violencia institucional. “Para que esto no ocurra nunca más, tenemos que seguir levantando el nombre de cada uno de nuestros hijos: hoy Sebastián está presente”, afirmó.

El concejal sanrafaelino Yasuff brindó detalles acerca del caso de la desaparición y asesinato de Sebastián, y destacó el rol fundamental de Miriam en la búsqueda de la verdad y justicia. “Nuevamente una madre nos marca el camino frente a una injusticia de este tipo, y nos sirve de guía en la lucha para prevenir estos abusos, que lamentablemente siguen existiendo”, sostuvo el funcionario.

El cierre del encuentro tuvo como protagonista a Miriam Medina, que hizo un repaso del largo camino que tuvo que emprender en la búsqueda de justicia. En este sentido, destacó las enseñanzas que le dejaron las Madres de Plaza de Mayo y la importancia que tuvo la lucha colectiva para lograr el juzgamiento de los responsables de la muerte de su hijo. “Cuando te desaparecen un hijo no sabés cómo buscarlo, no sabés qué hacer, no está escrito en ningún lado cómo buscar un hijo desaparecido. Aprendimos de golpe, fue un mazazo al alma, pero sabíamos que teníamos que salir a buscarlo, como lo hicieron las Madres, que los siguen buscando cada jueves”.

“A golpes le robaron los sueños, los proyectos, y la vida a Sebastián. Pero nos dejó su ternura, su amor, su música”, reflexionó y subrayó la necesidad de que las Madres en Lucha jueguen un rol importante en las políticas de lucha contra la violencia institucional para “decidir qué tipo de fuerza de seguridad queremos para que estos casos no se repitan”.

La madre de Sebastián concluyó su participación agradeciendo el homenaje “me siento rodeada de amor y de ternura”, y agregó: “estamos de pie, luchando siempre. Luchamos por Sebastián y por todos los pibes y pibas que asesinan las fuerzas de seguridad del Estado, estamos comprometidas con eso. No queremos torturas, asesinatos, desaparición, no queremos crímenes. Estamos dispuestas a acompañar todo lo que haya que hacer para cambiar estas cosas”.