Recorrido musical con voces familiares

La emisión en español de Radiodifusión Argentina al Exterior (RAE), conducida por Juan Sixto, presentó un programa especial dedicado al Día del Hermano, con un recorrido musical que celebró los lazos fraternos en distintos géneros de la música argentina.

Desde el pop dramático de Pimpinela hasta el rock contemporáneo de Airbag, pasando por la raíz folclórica de Los Hermanos Ábalos y la energía tropical de Los Totora, el programa propuso una mirada cultural y federal sobre la creación compartida entre hermanos y hermanas.

También hubo espacio para la tradición santafesina con Soledad y Natalia Pastorutti, cuyo recorrido artístico refleja continuidad generacional dentro del folclore argentino.

Además, en la sección “Rutas Argentinas”, el viaje sonoro llevó a la audiencia hasta Puerto Madryn, en la provincia del Chubut, puerta de entrada a la Península Valdés y referencia internacional del turismo de naturaleza en la Patagonia.