Recorrer la ciudad de Buenos Aires como plan de verano

Carla Ruiz, en Nunca es tarde, conversó con el Licenciado en Periodismo y guía turístico que nos brindó detalles sobre los sitios históricos y circuitos turísticos que ofrece la ciudad.

“El que se queda en Buenos Aires ya tiene una ciudad más vacía que de costumbre”, destacó Diego Ziggiotto.

“Si empezás a mirar para arriba vas a descubrir un montón de cosas y arquitecturas que quizás nunca viste”, dijo sobre las cúpulas que pueden observarse en lugares emblemáticos del microcentro.

Por otro lado, invitó a visitar los museos porteños que “son todos muy económicos e incluso hay algunos gratuitos”.

También, contó de que se trata el tour Buenos Aires Misteriosa "que va a cumplir 22 años en marzo próximo".