Recorremos algunos barrios emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires

Carolina Balverdi y Érika Sotomayor proponen recorrer toda nuestra geografía a través de un viaje que conecta historias, sabores y lugares.

En esta oportunidad, el camino nos lleva por la zona del Microcentro, Recoleta, San Telmo y La Boca.

A propósito de este último barrio porteño, conversaron con Jorge D’Agostini, gestor gastronómico e investigador, autor de “La Boca, pizza, cocina, identidad”, donde repasa los grandes relatos sobre la cocina porteña y su verdadera genealogía.

“Acá es donde los inmigrantes italianos empiezan a forjar su cocina y mejorar sus platos, si es que tenían alguno porque ellos vienen escapando del hambre”.

Por otro lado, Carolina y Erika charlaron con Paula Carracedo, gerente de Marketing del Palladio Hotel Buenos Aires.

“La gente empieza a buscar experiencias, quiere algo más completo”, explicó al dar cuenta del cambio de las demandas de las y los huéspedes.