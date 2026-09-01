Recorremos canción por canción de esta gran obra

La música de Astor Piazzolla es protagonista de la Emisión en español de RAE, conducida por Juan Sixto, en un programa dedicado a uno de sus discos más personales: Piazzolla interpreta a Piazzolla.

Publicado en 1984, el álbum reúne al propio Piazzolla como intérprete de una selección de composiciones que recorren distintas etapas de su trayectoria y permiten descubrir, en primera persona, la particular mirada del creador del nuevo tango sobre su propia obra.

A través de sus interpretaciones, Piazzolla revela la fuerza, la sofisticación y la profunda sensibilidad de una música que transformó para siempre al tango argentino y lo proyectó hacia escenarios de todo el mundo.

En este programa de RAE, Sixto propone volver a escuchar a Piazzolla desde su propia interpretación y recorrer algunas de las obras que forman parte de este registro fundamental de la música argentina.