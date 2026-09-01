PIAZZOLLA INTERPRETA A PIAZZOLLA

01/09/2026

Recorremos canción por canción de esta gran obra

La música de Astor Piazzolla es protagonista de la Emisión en español de RAE, conducida por Juan Sixto, en un programa dedicado a uno de sus discos más personales: Piazzolla interpreta a Piazzolla.

Publicado en 1984, el álbum reúne al propio Piazzolla como intérprete de una selección de composiciones que recorren distintas etapas de su trayectoria y permiten descubrir, en primera persona, la particular mirada del creador del nuevo tango sobre su propia obra.

A través de sus interpretaciones, Piazzolla revela la fuerza, la sofisticación y la profunda sensibilidad de una música que transformó para siempre al tango argentino y lo proyectó hacia escenarios de todo el mundo.

En este programa de RAE, Sixto propone volver a escuchar a Piazzolla desde su propia interpretación y recorrer algunas de las obras que forman parte de este registro fundamental de la música argentina.