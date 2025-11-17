Recordando "Magos, Espadas y Rosas" el clásico disco de Rata Blanca a 35 años

En esta emisión Charly Subosky y Hernán Espejo recuerdan el segundo disco del grupo de Walter Giardino editado en 1990 que iba a marcar el debut de Adrián Barilari como cantante.

También seleccionan canciones de los platenses Embajada Boliviana, el supergrupo Tantor , la banda argentina radicada en Bilbao Cápsula y los misteriosos Riachuelo Surfers

Bloque brasileño con los ruidosos Deafkids y el rockabilly de Os Catalépticos

Novedades de Fisión Nuclear, Dento y Vitico y los leones .