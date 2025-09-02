Recordamos el Luna Park de la Pesada del Rock and Roll en 1972

En esta emisión de Academia de Distorsión, con Charly Subosky y Hernán Espejo rememoramos el show de la Pesada del Rock and Roll en el Luna Park con una canción del disco de Claudio Gabis y la Pesada. Un tema proto heavy que influenció a toda una generación.

También escuchamos a Comando 9mm (España), Diferentes Actitudes Juveniles (DAJ), Crematorio, Christian Bertoncelli, Hermanos de Sangre, Plus, Lörihen y una nueva banda femenina de metal: Fures.