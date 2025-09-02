ACADEMIA DE DISTORSIÓN PROGRAMA 14

02/09/2025

Recordamos el Luna Park de la Pesada del Rock and Roll en 1972

En esta emisión de Academia de Distorsión, con Charly Subosky Hernán Espejo rememoramos el show de la Pesada del Rock and Roll en el Luna Park con una canción del disco de Claudio Gabis y la Pesada. Un tema proto heavy que influenció a toda una generación.

También escuchamos a Comando 9mm (España), Diferentes Actitudes Juveniles (DAJ),  Crematorio, Christian Bertoncelli, Hermanos de Sangre, Plus, Lörihen y una nueva banda femenina de metal: Fures.