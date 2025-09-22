ACADEMIA DE DISTORSIÓN PROGRAMA 17

22/09/2025

Recordamos a Los Gatos en su etapa con Pappo

En esta emisión de Academia de Distorsión, con Charly Subosky Hernán Espejo recordamos la etapa de Los Gatos con el ingreso de Pappo. El mismísimo Litto Nebbia nos cuenta de esa experiencia.

También escuchamos un tema nuevo de Eterna Inocencia y de Poseidótica. Además sonaron Mala Suerte, BOD, Mastifal, Fun People, con un cover de The Smiths y Ultraje, una banda thrash de culto.

Vamos a Uruguay a escuchar a  Motosierra (Uruguay)  y Trotsky Vengarán ( Uruguay)