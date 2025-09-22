Recordamos a Los Gatos en su etapa con Pappo

En esta emisión de Academia de Distorsión, con Charly Subosky y Hernán Espejo recordamos la etapa de Los Gatos con el ingreso de Pappo. El mismísimo Litto Nebbia nos cuenta de esa experiencia.

También escuchamos un tema nuevo de Eterna Inocencia y de Poseidótica. Además sonaron Mala Suerte, BOD, Mastifal, Fun People, con un cover de The Smiths y Ultraje, una banda thrash de culto.

Vamos a Uruguay a escuchar a Motosierra (Uruguay) y Trotsky Vengarán ( Uruguay)