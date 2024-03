L'Argentina registra un record storico di casi di dengue con 79 decessi registrati negli ultimi otto mesi (quando è iniziata la stagione 2023/2024), secondo i dati dell'ultimo bollettino epidemiologico pubblicato questa settimana. Il rapporto, realizzato dal ministero della Salute argentino, indica che negli ultimi otto mesi sono stati registrati più di 120 mila casi positivi, con un notevole aumento nelle ultime settimane. Nelle prime dieci settimane del 2024 sono stati registrati quasi 103 mila casi, "un incremento di 11,3 volte" rispetto allo stesso periodo del 2023, quando si erano registrati 8.343 casi. Inoltre, "rappresenta l'86 per cento dei 120.007 casi registrati nella stagione 2023/2024". Il portavoce del governo argentino Manuel Adorni ha detto che l'inclusione del vaccino contro la dengue nel sistema nazionale, una misura che lo renderebbe gratuito e obbligatorio, "non è in agenda". "L'immunità si ottiene col tempo, quindi vaccinare adesso implicherebbe che si otterrà quell'immunità tra quattro mesi, quando le zanzare non saranno più un problema, anche se l'efficacia non è dimostrata", ha sostenuto. Il vaccino disponibile in Argentina è il Qdenga o TAK-003, sviluppato in Giappone. Viene somministrato in due dosi. Nell'area metropolitana di Buenos Aires costa 71.293 pesos (circa 83 dollari). In alcune province del nord, come Salta e Misiones, il vaccino ha cominciato a essere somministrato gratuitamente, ma altre province chiedono che il governo nazionale lo includa nel programma di vaccinazione nazionale perché non hanno fondi sufficienti per acquistarlo.

DESCARGAR