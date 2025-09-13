Récord histórico en faena y producción de carne porcina

Se alcanzó en los primeros ocho meses del año, con más de 5,5 millones de cabezas faenadas y más de 520 mil toneladas producidas.

Este incremento está acompañado por un récord en el nivel de consumo de casi 18 kilos per cápita anual.

Desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, se destacó que el sector viene creciendo a una tasa promedio de 6% en los últimos 10 años en faena.

El consumo interno de carne de cerdo también viene en aumento sostenido durante los últimos 10 años, al pasar de 10 a 17,95 kilos por habitante por año.

A nivel de exportaciones, la carne porcina argentina cuenta con más de 54 mercados abiertos, tanto con productos y subproductos de cerdo.

La cartera agropecuaria destacó las recientes aperturas logradas en el último año: Paraguay, Uruguay y Filipinas.