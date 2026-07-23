Récord histórico de turistas de países no limítrofes en el primer semestre de 2026

La Argentina registró un récord histórico de llegada de turistas provenientes de países no limítrofes durante los primeros seis meses del año, cuando arribaron 1.434.001 de visitantes.

Se trata del mejor registro de los últimos 25 años y superior al máximo alcanzado en 2019.

En total, durante ese período ingresaron al país 3.115.089 turistas extranjeros, de los cuales casi la mitad provino de países no limítrofes.

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, consideró que “es consecuencia de una decisión política clara del presidente Javier Milei, de abrir la Argentina al mundo”.

“Los Cielos Abiertos, la estabilidad, la seguridad, la facilitación de visados y la promoción turística que llevamos adelante con el Inprotur en los principales mercados internacionales hicieron posible este récord", destacó.

El funcionario señaló que significa "más conectividad, más turistas, más empleo, más divisas y más oportunidades para la Argentina".

En ese contexto, Scioli remarcó la importancia de continuar fortaleciendo la conectividad internacional, afirmó que la Argentina “se ha instalado como un destino valioso y de calidad” y consideró que “sobre esto vamos a crecer cada vez más".

El crecimiento del turismo receptivo se refleja además en el desarrollo de la temporada de invierno, se informó oficialmente.

Un relevamiento de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes mostró que los principales destinos de nieve registran una muy buena afluencia de visitantes.

Bariloche alcanza una ocupación del 85 %, Malargüe del 80 % y Tierra del Fuego mantiene un promedio cercano al 70 %, con Ushuaia consolidándose como uno de los destinos más elegidos por el turismo brasileño.

Los principales centros invernales del país desarrollan la temporada con plena actividad, respaldados por inversiones en infraestructura, nuevos medios de elevación, ampliación de servicios y sistemas de producción de nieve, fortaleciendo la oferta turística nacional.