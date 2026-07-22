Récord histórico de producción de maíz

La cosecha de maíz 2025/2026 alcanza 71,5 millones de toneladas de producción, lo que la ubica como récord histórico, cuando el avance de la cosecha ya supera el 75% del área estimada.

Así lo informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que destaca que los rindes promedio superan los 7.200 kilos por hectárea.

El cereal se vio favorecido por un aumento de superficie, que pasó de 9,2 millones de hectáreas a 11,6 millones, lo que significó un aumento de 26,1 por ciento respecto de la campaña pasada.

Y una mejora en el rendimiento, que pasó de 6.900 kilos por hectárea a 7.240 kilos en el promedio del país, también comparado con el ciclo 2024/2025.

Según la información oficial, la cosecha avanza en gran parte del país a medida que los granos alcanzan los niveles de humedad adecuados.

De este modo, la 2025/2026 será una excepcional campaña maicera, gracias a las condiciones óptimas y al excelente manejo de los productores argentinos.