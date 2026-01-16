Récord histórico de exportaciones mineras 

Las exportaciones de la minería argentina marcaron en 2025 el nivel más alto de su historia y consolidaron al sector como uno de los principales generadores de divisas del país.

Según informó el Ministerio de Economía, entre enero y diciembre las ventas externas mineras totalizaron USD 6.037 millones, lo que representa un incremento del 29,2% respecto de 2024.

Del total exportado, los minerales metalíferos concentraron el 82%, con envíos por USD 4.948 millones en los últimos 12 meses.

Dentro de este grupo, el oro se destacó como el principal producto exportado, con USD 4.078 millones, una cifra récord para el sector y un reflejo del fuerte desempeño de los yacimientos en producción.

El litio también alcanzó un máximo histórico, con exportaciones por USD 905 millones, que explicaron el 15% del total minero.

Este crecimiento estuvo impulsado por el inicio de producción de cuatro nuevos proyectos entre 2024 y 2025, lo que elevó a siete el número de minas de litio operativas en el país.

En tanto, el resto de los minerales aportó USD 184 millones, equivalente al 3% del total.

Desde el Gobierno señalaron que estos resultados se explican por una combinación de precios internacionales favorables, la entrada en producción de nuevos emprendimientos y la consolidación de operaciones existentes.

En ese contexto, y sumadas las inversiones incentivadas por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), se proyecta un crecimiento sostenido de la balanza comercial minera en los próximos años.