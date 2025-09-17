Récord histórico de exportaciones agrícolas en los primeros ocho meses del año

Entre enero y agosto de 2025, el registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior alcanzó un volumen récord de 70.012.745 toneladas.

Superaron así el máximo histórico registrado para ese período de 66.397.441 toneladas, informó este miércoles la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

A su vez, este resultado es superior en casi 10 millones de toneladas al promedio de los últimos cinco años, situado en 60.705.964 toneladas.

Esta performance es producto de la capacidad de los productores, de la adopción de tecnologías innovadoras y del fortalecimiento de los canales comerciales internacionales, resaltó la cartera agropecuaria.

También, recordó la Secretaría, a las medidas y políticas que el Gobierno lleva adelante para potenciar las exportaciones con la apertura de mercados y la eliminación de trabas para acceder al mundo.

Tras destacar el compromiso del sector agroindustrial en mantener estándares de calidad, lo que refuerza la confianza de los mercados en los productos argentinos, señaló que este récord no solo evidencia el dinamismo del sector, sino que también subraya su rol estratégico en la generación de divisas y el desarrollo económico del país.

Este logro refleja el excepcional desempeño del sector agroexportador y consolida a la Argentina como un actor clave en los mercados globales de alimentos, concluyó.