Récord histórico de escrituras en la provincia de Buenos Aires: “Julio fue el mejor mes en 20 años”

El presidente del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires Guillermo Longhi, en diálogo con el equipo de Creer o Reventar dio el último panorama que obedece a las últimas estadísticas que corresponden a julio de 2025, donde se dieron 13334 compraventas. "Fue el número más alto de los últimos 20 años", dijo.

Longhi explicó que el número que se registró en julio de 2025 superó en "41 %" a julio de 2024 y "14%" más que junio de 2025.

"Sin duda el mercado fue creciendo desde agosto de 2024 a julio de 2025, y esto se debe al crecimiento del crédito hipotecario, la estabilidad cambiaria, la baja de la inflación, el blanqueo", mencionó.

Longhi advirtió que en esta etapa habrá que pasar el proceso electoral y "la suba de las tasas" que hoy rebota en una caída en el stock del usado. "El gobierno ya ha tomado medidas para fomentar la construcción y la venta de pozos", agregó.