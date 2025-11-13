Récord en la emisión de Warrants agroindustriales

En los primeros 10 meses del año, a partir de la simplificación y desregulación de la actividad, se intensificó el uso de esta herramienta financiera, que tuvo un crecimiento de 102 por ciento en dólares y 69 por ciento en pesos.

Entre enero y octubre de 2025 se emitieron warrants en dólares por 1.960 millones y en pesos por 159.161 millones, mientras que para el mismo período de 2024 las emisiones en dólares habían sido de 965 millones y en pesos de 94.188 millones.

Así, en octubre de 2025 ya se superaron los valores alcanzados en todo el año pasado (en dólares los 1.076 millones y en pesos 108.924 millones).

Un warrant es un instrumento de financiamiento que permite obtener crédito utilizando mercadería como garantía y se viene consolidando en el sector agroindustrial y las economías regionales, aunque pueden ser utilizados para una amplia diversidad de productos.

Los emitidos hasta la fecha se encuentran distribuidos en 18 provincias y abarcan sectores como cereales, oleaginosas (tanto granos como aceites y harinas), azúcar, fertilizantes, tabaco, ganado en pie, jugo de limón, leche en polvo y cáscara deshidratada, entre otros.