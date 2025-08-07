Récord de ventas de autos con el préstamo del Banco Nación

El vocero presidencial, Manuel Adorni, destacó que mediante la línea de créditos +Autos, lanzada a mediados de julio pasado, ya se venden 300 vehículos por día.

El préstamo es por un monto máximo de hasta 100 millones de pesos y una tasa fija en pesos del 38 por ciento, con la posibilidad de financiar parcial o totalmente el valor de la unidad en plazos de hasta 72 meses.

Además recordó que la solicitud se puede hacer directamente desde el concesionario, de forma 100 por ciento online, sin necesidad de papeles ni visitas al Banco.

La línea de créditos, lanzada a mediados de agosto pasado, ofrece hasta 72 meses para pagar en pesos y está dirigida a personas humanas mayores de 18 años, incluso jubilados y pensionados.

El plan está disponible en unas 1.200 concesionarias y agencias de todo el país.

La operatoria es completamente digital y el trámite se realiza en la concesionaria, sin necesidad de llevar papeles ni acercarse a una sucursal bancaria.