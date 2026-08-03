Récord de turismo extranjero: "Argentina está vista en el mundo como un destino de calidad"

Laura Teruel, presidenta de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), dialogó con el equipo de Korol en el aire y analizó los resultados del Observatorio Argentino de Turismo tras el cierre de la temporada invernal 2026. La directiva destacó un hito histórico para el sector: "Tuvimos 3.1 millones de turistas extranjeros... récord de ingreso de turismo del extranjero".

Respecto al origen de estos visitantes, resaltó el peso de los mercados de larga distancia que presentan estadías y gastos más elevados. "Crecimiento de Europa, crecimiento de México, crecimiento de China... esos turistas consumen muchísimo más porque las estadías son más prolongadas", explicó.

Sobre el mercado asiático, Teruel subrayó la importancia de la nueva conectividad aérea para captar este flujo de viajeros. "Hoy estamos con tres vuelos semanales de China Instate directos... están evaluando ya un cuarto vuelo", detalló sobre la expansión del mercado chino en el país.

Además, Teruel puso énfasis en cómo la actividad beneficia a múltiples actores sociales más allá de los hoteles. "El turismo derrama en toda la economía, derrama en el comercio, en los artesanos, en la gastronomía y en el esparcimiento", sostuvo sobre el valor multiplicador de la industria.

La entrevistada señaló que que los buenos resultados estacionales deben leerse dentro de un análisis de sostenibilidad anual para el prestador. "No trabajamos altamente solamente en vacaciones de invierno o verano, hay que promediar todo el año", concluyó sobre el objetivo de la cámara, al resaltar que "Argentina en el mundo está vista como un destino de calidad".

En relación al turismo interno, la presidenta de la CAT identificó un cambio estructural en la forma en que los argentinos planifican sus descansos. "No son tan tradicionales las vacaciones como eran antiguamente... ahora son varias escapadas durante todo el año de distintas maneras de viajar".

Esta tendencia se ve favorecida por un calendario con gran cantidad de feriados que permiten viajes cortos y frecuentes. "Tenemos 13 fines de semana largos en total en este 2026... hay mucha expectativa en estos que nos quedan", manifestó Teruel sobre la proyección para el resto del año.

En cuanto a los destinos más elegidos, destacó el notable desempeño de las provincias del norte por su relación precio-calidad. "Hay mucho crecimiento en la parte norte... por la excelencia en la atención, la gastronomía, los servicios y las agendas culturales", afirmó la directiva.

Específicamente, valoró el impacto de los eventos tradicionales que traccionan miles de visitantes a la región. "Jujuy, Salta, Catamarca con la fiesta del Poncho, Tucumán y Santiago del Estero estuvieron muy bien, con promedios altos", detalló sobre el mapa de ocupación invernal.

El sector de nieve también mostró cifras sólidas apoyadas en un incremento de la frecuencia aérea, especialmente hacia la Patagonia. "Aerolíneas tiene 92 vuelos semanales desde Buenos Aires a Bariloche... un 7% más de asientos que el año pasado", precisó sobre la logística del sector.