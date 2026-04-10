Récord de registros de exportaciones agroindustriales en marzo

Las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) del complejo agroindustrial alcanzaron en marzo un nuevo récord histórico, con un total de 12,6 millones de toneladas registradas para exportación.

Según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, el volumen representa un aumento del 71% respecto de marzo de 2025, cuando se habían registrado 7,4 millones de toneladas.

El nivel alcanzado también supera el máximo previo reciente, que había sido en 2022 con 9,3 millones de toneladas, lo que marca un incremento del 36% frente a ese registro.

Desde el área señalaron que el desempeño refleja una fuerte actividad exportadora del sector agroindustrial, uno de los principales generadores de divisas del país.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó en su cuenta de X, que el crecimiento de los registros muestra un mayor dinamismo en la producción y en las ventas externas del sector.

De acuerdo con los datos oficiales, el resultado consolida a marzo como un mes clave para la registración de exportaciones, en un contexto de oportunidades comerciales en los mercados internacionales.