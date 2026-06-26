Récord de exportaciones de producciones regionales en más de 20 años

El acumulado enero-mayo superó los US$ 4.000 millones, el máximo histórico desde 2004, y marcó un crecimiento de 13,3% respecto del mismo periodo del año anterior, informó este viernes la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

El crecimiento de las exportaciones del conjunto de 37 complejos productivos regionales en los primeros cinco meses del año, alcanzó el récord en valor de los últimos veintidós años con US$ 4.032 millones y un volumen de 3.124.835 toneladas, el mayor desde 2013.

A su vez, se registró en el mismo periodo un aumento interanual de 13,3% en el monto absoluto exportado y de 8,5% en volumen, lo que implica que los precios promedio se ubicaron en US$ 1.290,2 por tonelada (4,4% más que el año anterior).

Los complejos Acuicultura y Pesca, Apicultura, Aromáticas, Especias y Otros y Hortalizas Pesadas verificaron su mejor enero-mayo en valor desde 2004, con crecimientos interanuales en valor de 22,9%, 86,8%, 6,6% y 14,4%, respectivamente.

A su vez, los complejos de Acuicultura y Pesca, Legumbres, Apicultura, Cítricos Agrios, Ovinos, Hortalizas Pesadas, Algodón y Tabaco en conjunto tuvieron un desempeño positivo y aportaron US$ 517,7 millones más que en el mismo período del año anterior.

Brasil, China y EE. UU son los principales destinos de los productos de estas producciones, donde el desempeño presentado refleja el dinamismo de estas economías, consolidando una estructura exportadora más robusta, diversificada y competitiva.