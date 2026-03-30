Récord de exportaciones agroindustriales durante el primer bimestre

Las exportaciones agroindustriales alcanzaron en el primer bimestre de 2026 un volumen récord de la última década con 18,5 millones de toneladas, lo que representa un incremento de 8% respecto del mismo período del año anterior.

De acuerdo a los datos del Indec procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, el récord alcanzado comprende los últimos 10 años y es 8% superior respecto del mismo período de 2025.

Asimismo, el valor exportado ascendió a US$ 7.595 millones, el segundo mayor de los últimos diez años, y 7% superior a 2025, con envíos a más de 105 países.

De los 54 complejos analizados (incluyen los productos primarios y sus derivados), 26 mostraron aumentos respecto de 2025 y 12 presentaron volúmenes récords de la década.

Se trata de trigo (+92%); cebada (+32%); maní (+13%); girasol (+249%); pesca y acuicultura (+14%); forrajeras (+132%); azúcar (+43%); productos lácteos (+19%); apicultura (+60%); otras oleaginosas- lino, sésamo, jojoba, cártamo- (+209%); ovinos (+38%) y aromáticas y especias (+30%).

A su vez, 169 productos incrementaron sus exportaciones respecto del primer bimestre de 2025.

Entre los más relevantes, están las semillas de girasol, con 6.354%; aceite de jojoba 722%; harina de maíz, 288%; porotos de soja, 270%; porotos secos, 242%; sésamo, 227%; semillas, 165%; aceite de maní, 113%; aceite de girasol, 99%; granos de trigo, 94%; manteca, 86%; lana sucia esquilada, 63%; miel, 60%; dulce de leche, 48%; y madera aserrada, 33%.

En el bimestre se destacan 36 productos que no fueron exportados en 2025: entre ellos, hilados de algodón, carne caprina, damasco, otros frutos secos, peras secas, preparaciones de frutilla, poroto salvaje, semillas de cártamo, malta tostada, tocinos y grasas porcinas.

Dentro de los productos con mayor valor por tonelada exportada en 2026 se encuentran el aceite esencial de limón, con US$ 29.718; complementos alimenticios, US$ 19.688; equinos, US$ 16.780; carne bovina deshuesada, fresca o refrigerada, US$ 12.338; huevos sin cáscara, US$ 8.678; crustáceos congelados, US$ 7.243; cortes de carne ovina congelada, US$ 6.071.

Los principales destinos en orden de importancia por el volumen exportado fueron Vietnam, Indonesia, Bangladesh, Arabia Saudita, Brasil, Argelia, Perú, Chile, Malasia y Marruecos, destinos que representaron más de 55% del total exportado.