Reconocimiento para bartender argentino en concurso de bebidas sin alcohol

El bartender argentino Lucas Groglio, fundador de Coctelería Consciente, fue seleccionado finalista de los Emerging Talent Awards 2026, competencia global que reconoce a las figuras más influyentes del movimiento de bebidas sin alcohol y de bajo contenido alcohólico.

Se trata de los premios inaugurales de la International Wine & Spirit Competition (IWSC) para la categoría No & Low Emerging Talent Awards 2026 (Premio al Talento Emergente en las Bebidas Sin Alcohol y de Bajo Contenido Alcohólico), cuyo ganador será anunciado el 16 de abril.

Además de Groglio, los finalistas de la competencia son la británica Narmeen Kamran (fundadora de Temperance AF y Desert Island Events, y pionera en hospitalidad sin alcohol con foco en inclusión) y el canadiense Alex Viol (cofundador de Somm Zero y Vino Zero, y sommelier especializado en distribución y educación No & Low).

Fueron seleccionados por el panel de jueces integrado por Camille Vidal (experta en Coctelería Sin Alcohol), Millie Gooch (fundadora de Sober Girl Society), Laura Willoughby (fundadora de Club Soda) e Irem Eren (directora de Negocios de BevZero), que evaluó a candidatos de todo el planeta según su impacto en la industria, su capacidad de innovación y su compromiso con el desarrollo del movimiento.

"Este reconocimiento no es solo mío, es de toda la comunidad que viene construyendo este movimiento en Argentina y en la región", expresó Groglio, para quien "que el IWSC ponga la lupa sobre lo que estamos haciendo en Latinoamérica es una señal de que el No & Low ya no tiene fronteras".

Con 19 años de trayectoria en la industria de las bebidas y una década dedicada específicamente al universo No & Low, Groglio busca transformar la coctelería sin alcohol en el país: de simples jugos y limonadas a preparaciones de alta técnica, diseñadas con el mismo rigor que la coctelería clásica.

Es co-creador de Florida Grand Mixers, gaseosas 100% naturales para beber solas y mezclar en coctelería; Birrita 0%, cerveza lager artesanal sin alcohol; y Le Mat, gin & tonic 0% sin alcohol.

A escala institucional, Groglio diseñó e implementó el Programa de Bebidas Sostenibles del Marriott International para América Latina y el Caribe, integrando opciones No & Low en la estrategia de bebidas de más de 300 hoteles de la cadena.