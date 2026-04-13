LEGISLATURA PORTEÑA

13/04/2026

Reconocen la trayectoria en el ámbito de la salud al Dr. Capuya

El Dr. Guillermo Capuya fue declarado Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la salud por la Legislatura porteña. Se destaca su amplia trayectoria médica y su compromiso con la difusión de información sanitaria y la comunicación científica.

El doctor Guillermo Capuya, en diálogo con 100% Nora, dijo que "celebra estar en Radio Nacional porque le permite llegar a todo el país: la tarea de difusión de la medicina es clave; hay que ser muy claros, muy directos".

 

Capuya, adempas, agregó que "disfruta mucho hablar y dar consejos de medicina, siempre basado en evidencia. Porque la información le debe servir a la gente".

En su trayectoria se destaca el paso por los hospitales Fernández y Durand, su trabajo en el INCUCAI y su prolífica carrera como comunicador en radio y televisión, actualmente en Radio Nacional.

Capuya es médico egresado de la Universidad de Buenos Aires y especialista en urología. Trabajó en Trasplante Renal (INCUCAI), fue becado por la Sociedad Argentina de Urología al Detroit Medical Center en Michigan (USA) en 2002 y es miembro de la Sociedad Argentina de Urología y de la Confederación Americana de Urología.