Reconocen a un proyecto gastronómico chaqueño como el mejor del país

El proyecto "Anna Restaurante de Campo" de Alina Ruiz, en el Impenetrable chaqueño, ganó la 8va. edición del "Prix Baron B – Édition Cuisine", tras imponerse en una reñida final a "Crujiente", de Ushuaia, y "Alcanfor", de Buenos Aires.

En esta edición, Baron B presentó además la Guía Prix Cuisine, publicación digital que reúne la historia y el recorrido por todas las ediciones del premio, disponible en https://www.guiaprixcuisine.com.ar/

Desde 2018, Prix Baron B - Édition Cuisine reconoce proyectos gastronómicos integrales de todo el país que se destacan por su excelencia, sustentabilidad y visión transformadora.

"Anna Restaurante de Campo", ubicado en la zona rural de Juan José Castelli, Chaco, se distingue por revalorizar técnicas ancestrales del norte argentino y desarrollar una filosofía de kilómetro cero, en la que la tierra y los ciclos productivos determinan qué llega a la mesa.

El proyecto nació en Finca Don Miguel, donde desde 2009 la huerta, los corrales, el ganado, el ordeñe, el apiario y el monte nativo conforman un sistema productivo que define la identidad de su cocina.

A esta instancia también llegaron “Crujiente”, de Ushuaia, Tierra del Fuego, encabezado por los cocineros Leandro Giménez y Camila Fernández y “Alcanfor”, de Villa Crespo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dirigido por Julian Galende.

Los tres proyectos fueron evaluados por un jurado presidido por Mauro Colagreco e integrado por Gonzalo Aramburu, quien participó por segundo año consecutivo, junto a Dolli Irigoyen y Gabriel Oggero, que se sumaron por primera vez como jueces del certamen.

Como ganadora, Ruiz recibió un corcho bañado en oro, tallado por el orfebre argentino Juan Carlos Pallarols, un premio económico de $3 millones y un viaje a Francia para realizar una pasantía en Mirazur junto a Colagreco.

Los otros dos proyectos finalistas recibieron un corcho bañado en plata, también realizado por Pallarols, y un premio económico de $1,5 millones cada uno.