Reconocen a un joven por desarrollar una app para entrenar “memoria y creatividad”

Valentín Franco, ganó el Premio: “Joven Emprendedor Ríonegrino”, por su aplicación, destinada al ejercicio cognitivo, denominada “sinapxis”.

En diálogo con Radio Nacional, el joven, oriundo de Jacobacci, se refirió al reconocimiento organizado por la Cámara de Comercio de la localidad.

Se trata de un “gimnasio para el cerebro”, señaló. “Sinapxis es una propuesta que combina neurociencia y tecnología y está pensada para fortalecer las capacidades cognitivas de forma divertida y accesible”.

El emprendimiento se encuentra incubado en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP “Usinas de ideas”, donde continúa su desarrollo.

Valentín, tiene 22 años.

