Recomiendan vacunarse contra la gripe ante la circulación de nuevas variantes

Especialistas en salud recomiendan reforzar la vacunación antigripal en todo el país ante la circulación de nuevas variantes del virus de la influenza, entre ellas la H3N2, que suele provocar brotes estacionales durante los meses de mayor circulación de enfermedades respiratorias.

El médico y cirujano urólogo Guillermo Capuya dialogó con el equipo de Korol en el aire y destacó la importancia de que la mayor cantidad de personas posible acceda a la vacuna como herramienta de prevención. "Los grupos de riesgo se tienen que vacunar", recomendó.

La gripe es una enfermedad respiratoria viral que se transmite principalmente a través de gotículas que se dispersan al hablar, toser o estornudar. Cada año se actualizan las formulaciones de la vacuna para adaptarse a las variantes del virus que circulan con mayor frecuencia.

Las autoridades sanitarias suelen recomendar especialmente la vacunación en grupos considerados de riesgo, entre ellos adultos mayores, niños pequeños, personas con enfermedades crónicas, personal de salud y embarazadas.

Además de la vacunación, los especialistas sugieren mantener medidas de prevención como la higiene frecuente de manos, la ventilación de los ambientes y la consulta médica ante la aparición de síntomas compatibles con cuadros gripales.