Recomiendan la colocación del refuerzo contra el COVID

“En las últimas semanas se comprobó un aumento de casos positivos de COVID y es muy importante la recomendación del Ministerio de Salud para la aplicación del refuerzo de la vacuna o completar esquemas, los casos aumentaron un 279% y si bien no se traduce en hospitalizaciones (se dispone del 41% de camas), el no aumento de la mortalidad se debe a la aplicación de la vacuna y las cantidad de personas que se colocaron la cuarta o quinta dosis es muy bajo, solo el 14%, que es menor al 1% del total. Actualmente se dispone de la suficiente cantidad de dosis para atender la demanda, todo esto con el agregado de la aparición de otros virus respiratorios que si bien no ponen

en riesgo el sistema de salud, es recomendable que quienes hayan recibido la cuarta dosis hace 120 días o más, lo hagan, y esto es válido para todos los mayores de 50 años, mayores de 18 años que tengan enfermedades prevalentes condiciones de riesgo y mayores de 12 años con inmunocompromiso . Esto no significa que no se pueda contagiar nuevamente pero disminuye notablemente la gravedad de los cuadros”, dijo el profesional médico.

