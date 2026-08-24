Recomiendan circular con precaución por la presencia de nieve en rutas argentinas

Las nevadas registradas en distintas regiones del país y los pronósticos que anticipan nuevas precipitaciones llevaron a organismos provinciales a reforzar las advertencias para quienes deban circular por rutas argentinas durante las vacaciones de invierno. En ese contexto, Mendoza y Chubut emitieron recomendaciones especiales para conductores, mientras especialistas en seguridad vial recordaron cuáles son los principales cuidados para manejar sobre nieve y hielo.

En Chubut, la Subsecretaría de Protección Ciudadana pidió extremar las precauciones debido a la presencia de nieve en distintos tramos de las rutas nacionales. Según el último parte, la Ruta Nacional 25, entre Paso de Indios y Tecka, y sectores de la Ruta Nacional 40 presentan acumulación de nieve sobre la calzada.

as rutas provinciales de la Meseta permanecen habilitadas únicamente para vehículos 4x4, ya que las condiciones del camino combinan barro y nieve, lo que reduce considerablemente la adherencia.

Por su parte, el Gobierno de Mendoza, a través de Defensa Civil, también difundió una serie de medidas preventivas para quienes deban viajar por la cordillera. El organismo recomendó consultar diariamente el estado de las rutas antes de salir, ya que las condiciones climáticas pueden modificarse rápidamente.

Entre las sugerencias más importantes figura circular con el tanque de combustible lleno, llevar abrigo adicional, alimentos energéticos, agua, bebidas calientes y un kit básico con linterna, cables para batería, pala pequeña, soga y elementos para remolque.

Las autoridades y especialistas en seguridad vial coinciden en una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de accidentes cuando se maneja en la nieve:

Consultar el estado de las rutas antes de iniciar el viaje.

Reducir la velocidad y conducir de forma suave, evitando aceleraciones y frenadas bruscas.

Aumentar la distancia con el vehículo de adelante, ya que sobre nieve o hielo la distancia de frenado puede triplicarse.

Encender siempre las luces bajas y utilizar faros antiniebla cuando la visibilidad sea reducida.

Evitar el control crucero, ya que puede dificultar la recuperación del vehículo ante una pérdida de adherencia.

Mantener los neumáticos en buen estado y verificar frenos, batería, limpiaparabrisas y niveles de líquidos antes de salir.

Uno de los elementos más importantes para circular en zonas cordilleranas son las cadenas para nieve. En general, se recomienda utilizarlas cuando la acumulación sobre la calzada supera los 10 centímetros o cuando así lo exigen las autoridades.

Si las condiciones climáticas impiden continuar la marcha, lo recomendable es permanecer dentro del vehículo hasta recibir asistencia. Además, se aconseja comprobar que el caño de escape no esté tapado por nieve, ya que esto podría provocar el ingreso de monóxido de carbono al habitáculo.

En caso de esperar un rescate aéreo, Defensa Civil recomienda retirar la nieve del techo del vehículo y utilizar una prenda o elemento de color llamativo para facilitar su localización desde el aire.

Las autoridades también recuerdan que, antes de emprender cualquier viaje por zonas cordilleranas o del sur argentino durante el invierno, la mejor medida de prevención es verificar el estado actualizado de las rutas y respetar todas las indicaciones de los organismos de seguridad vial.