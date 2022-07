Recomienda series, películas y libros para estas vacaciones

En "Espléndida Siesta" hablamos con Sebastián de Zaldua Leveque, "el escritor de negro" es nuestro columnista de literatura. Hablamos de cómo se adaptan los libros, cuentos, comics al cine y a las series.

En este caso, Seba, abre un abanico enorme de cosas para leer y ver en estas vacaciones.

Fueron las siguientes:

Series para ver en vacaciones:

En Amazon Prime:

The Boys: Tiene tres temporadas

La rueda del tiempo: Tiene una temporada.

La guerra del mañana (Película)

The vast of night (Película

En Netflix:

The umbrela academy: Tiene tres temporadas

After life: Tiene tres temporadas

Ash vs Evil dead (La serie)

Black Summer

Z Nation

Orgullo, prejuicio y zombies

Libros para leer en vacaciones:

El siciliano de Mario Puzo

Kalpa Imperial de Angélica Gorodischer

Súcubo de Nicolás Correa

El Otro de Thomas Tryon

Cualquier libro de Brandon Sanderson

Memorias impuras de Liliana Bodoc (o cualquier libro de Liliana)

Al borde del amanecer de Sebastián de Zaldua