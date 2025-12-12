Recomendaciones y campaña de prevención de verano para los viajes en moto

Federico Brytwa, jefe de capacitaciónes YTA & YRA en Yamaha Motor Argentina, en diálogo con el equipo de Diego Ramos sobre las recomendaciones para viajes largos en moto para estas vacaciones.

"Empezamos una campaña de prevención para los viajes de verano. La planificación del viaje es (combustible, horarios y rutas), la indumentaria recomendable (mangas largas y pantalones largos, casco infaltable, y calzado ressitente), paradas durante el camino (refrescarnos, estirarnos y lavarnos la cara), controles básicos antes de subirnos a la moto (la carga que pongas, nivel de fluídos y suficiente combustible) y por último lo técnico. Saber cómo estamos cuando nos subimos a la moto (estrés o cansancio)por la reacción a la hora de manejar", recomendó.