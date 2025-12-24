Recomendaciones para viajar con mascotas en trenes y micros de larga distancia, tras la aprobación de la norma

La docente e investigadora en Bienestar Animal y Etología Aplicada en FCV-UBA Alejandra Feld en diálogo con el equipo de Ramos Generales se refirió a la noticia que permite viajar con mascotas en micros y trenes de larga distancia, y recomendó qué cuidados tener para hacerlo con éxito.

"Esto venía pasando en el subte de Buenos Aires y en algunas aerolíneas que trabajan en Argentina. Pero se debe tener cuidados, protección para el resto de la gente y en el caso que corresponda el uso del bozal. En trenes y ómnibus habrá que ver cómo es el traslado para la seguridad de las mascotas y de los pasajeros", dijo.

Por otro lado Feld mencionó que "no todos los animales se adecuan bien a las circunstancias de un viaje" y advirtió que lo primero que hay que preguntarse es "si mi gato, o mi perro la pasará bien en ese trayecto".