Recomendaciones para cuidar la piel durante un tratamiento oncológico

Carla Ruiz, en Nunca es tarde, conversó con el director médico, coordinador del Área de Acompañamiento al paciente de LALCEC – Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer sobre las precauciones que deben tener pacientes en tratamiento.

El Doctor Carlos Silva dio precisiones de los grupos que deben tener "mayores cuidados," dependiendo del tratamiento oncológico al que estén siendo sometidos aunque la sugerencia es “no exponerse” al sol.

De todos modos, el profesional advirtió que “la piel la deben cuidar todas las personas”.

Pidió visitar www.lalcec.org.ar "donde hay mucha información educativa sobre cómo cuidarse en el verano”; aconsejó consultar al dermatólogo y emplear crema solares con protección "mayor a 30", entre otras pautas.