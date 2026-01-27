Recomendaciones clave para prevenir golpes de calor en días de altas temperaturas

Las altas temperaturas que se registran durante el verano elevan el riesgo de golpes de calor, una afección grave que puede afectar a personas de todas las edades y que requiere especial atención en contextos de calor extremo, sobre todo en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

El cirujano cardiovascular Fernando Cichero dialogó con el equipo de Creer o reventar y remarcó la importancia de adoptar medidas preventivas cotidianas para evitar este tipo de episodios, que pueden generar consecuencias severas en el organismo si no se actúa a tiempo.

"Tenemos que tomar líquidos, porque sino nos deshidratamos. En una hora una persona puede llegar a perder 3 litros de agua. Normalmente se recomienda tomar dos litros de agua por día, pero en verano hay que tomar el doble", subrayó.

El golpe de calor se produce cuando el cuerpo pierde la capacidad de regular su temperatura, generalmente por exposición prolongada al calor, alta humedad o actividad física intensa. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la temperatura corporal elevada, mareos, confusión, dolor de cabeza, piel enrojecida y, en casos más graves, pérdida de conciencia.

"Hay que usar ropa clara de algodón o lino, no usar los hombros desnudos y usar una gorra", señaló.

Para reducir los riesgos, se recomienda mantener una hidratación constante, incluso sin sensación de sed, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, usar ropa liviana y de colores claros, y permanecer en ambientes ventilados o climatizados. También es fundamental prestar atención a la alimentación, priorizando comidas livianas y evitando el consumo excesivo de alcohol.

"Los bebés se deshidratan muy rápido", advirtió Cichero.

En el caso de los adultos mayores, bebés y personas con enfermedades cardiovasculares, renales o respiratorias, los cuidados deben ser aún más estrictos, ya que suelen tener menor capacidad para regular la temperatura corporal. Ante la aparición de síntomas compatibles con un golpe de calor, se aconseja buscar asistencia médica inmediata y comenzar medidas de enfriamiento mientras se espera atención profesional.