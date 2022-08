Recomendaciones ante la posible presencia de contaminación en el Pilcomayo

A raíz del colapso de un dique de cola en Potosí, Bolivia, y el posterior derrame de sedimentos mineros en un afluente del río Pilcomayo, el Comité de Emergencia recomendó suspender la pesca en el hito 1, una zona ubicada entre Salta y Formosa.

Esta medida se adopta de forma preventiva, hasta que la Secretaría de Recursos Hídricos pueda llevar a cabo los estudios correspondientes en el territorio salteño

Se espera, que en caso de llegar el material a la zona mencionada, lo haga aproximadamente entre el domingo 7 y el martes 9 de agosto.

El Gobierno Provincial, en adhesión a la Secretaría de Articulación Federal de Seguridad de Nación, recomienda: no consumir agua, no realizar pesca, no consumir peces y no bañarse en el río.