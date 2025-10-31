Recomendaciones a la hora de comprar un aire acondicionado y cómo optimizar su funcionamiento

El técnico y docente del Instituto Argentino de Capacitación Técnica Leonardo Roig, en diálogo con el equipo de Diego Ramos por Radio Nacional dio recomendaciones acerca de cuáles características tener en cuenta a la hora de comprar un aire acondicionado. También dio consejos para la buena manuntención del aparato y cómo optimizar su rendimiento.

"Tenemos que buscar el aparato que nos va a rendir según el espacio que queremos climatizar. Debemos preguntar al vendedor cuál es la potencia necesaria para cierto ambiente. Lo más importante es que el equipo siempre este funcionando correctamente", explicó.

Otra de las recomendaciones que dio Roig es que a los equipos hay que hacerles una revisión del filtro "en cada cambio de temporada".